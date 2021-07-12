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На території підприємства в Києві вщент згоріли три екскаватори

Жертв і постраждалих немає.

На території одного із підприємств у пров. Куренівському, 15-А, що в Оболонському районі Києва, в ніч на 12 липня вщент згоріли три екскаватори.

За даними столичного управління ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 11 липня о 23:38.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що на відкритій території горять три екскаватори JCB.

"О 23:59 рятувальники локалізували загоряння, тим самим не давши вогню розповсюдитись на поруч припарковану техніку, та о 00:16 ліквідували. Внаслідок пожежі 3 екскаватори згоріли повністю", - сказано в повідомленні.

Причину займання наразі встановлюють. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляли, вдень 10 липня трапилася пожежа на території заводу, розташованого на вул. Північно-Сирецькій, 3 в Києві. У 4-поверховій будівлі, яка перебуває на реконструкції, на першому поверсі спалахнула комп’ютерна техніка.

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