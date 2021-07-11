Ракетоплан стартував з космодрому у США о 17:40 за Києвом.

Британський мільярдер Річард Бренсон разом з командою із п'яти осіб у неділю, 11 липня, полетів у космос на ракетоплані Unity. Корабель піднявся на висоту приблизно 86 кілометрів, після чого успішно повернувся на Землю.

“Моя місія полягає в тому, щоб перетворити мрію про космічні подорожі в реальність - для моїх онуків, для ваших онуків, для всіх”, – написав Бренсон у Twitter.

My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality - for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone.



Watch the launch of the next space age at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/1313b4RAKI @virgingalactic #Unity22 pic.twitter.com/JpqXx8cy04 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

На борту корабля перебуватимуть два пілоти, Бенсон та інші співробітники його компанії “Virgin Galactic”.

Фото: virgin.com

Фото: virgin.com

Згідно з планом, корабель відокремиться від носія на висоті 16 кілометрів і проведе в польоті близько двох годин, пише Укрінформ.

Бренсон - перший власник приватної космічної компанії, який полетів у космос на власному кораблі. Проте максимальна висота, досяжна Unity, становить лише приблизно 90 км, що стало предметом глузування зі сторони конкурентів. У п'ятницю космічна компанія Blue Origin іншого мільярдера Джефа Безоса опублікувала твіт, у якому назвала корабель Unity висотним літаком, відмовившись визнавати майбутній політ Бренсона космічним.

Blue Origin наголосила, що космос починається зі 100 км над рівнем моря. З цієї причини корабель конкурентів назвали "висотним літаком", а не повноцінним космічним апаратом.

Справа в тому, що фактично чіткої межі атмосфери і космосу не існує, тому різні організації встановлюють умовну межу на різній висоті. Велика частина аерокосмічних організацій вважає межею 100 кілометрову висоту - саме на таку висоту піднімаються ракети Blue Origin. Але інші, в тому числі ВВС США, встановили її на висоті 50 миль (80,47 кілометра).

Безос планує здійснити суборбітальний політ із "гостями" на борту корабля 20 липня. Одним з них стане 82-річна Уоллі Фанк – найкраща студентка курсу астронавтів Mercury 13, яка так і не полетіла в космос.