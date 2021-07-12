Російські найманці обстріляли Золоте-4 зі стрілецької зброї на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Обстріл з боку російських окупантів.Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що за добу співробітник ДСНС розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, в неділю окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.