У Малині перейменували вулицю, названу на честь "єдинороски" Терешкової

На сесії міської ради м. Малина, що на Житомирщині, перейменували вулицю ім. космонавтки, ексдіячки Компартії і нині члена партії "Єдина Росія" Валентини Терешкової. Тепер вулиця матиме назву Космонавта Каденюка.

Також перейменували вул. Артема на вул. Ливарну, вул. Тухачевського на вул. Івана Виговського, вул. Жукова на Бульби Боровця, вул. Куйбишева на Олександра Олеся, вул. Петровського на Паперовиків, вул. Чернова-Мирутенка на вул. Злагоди. Про це повідомляє сайт міської ради.

Раніше в Малині виносились пропозиції для перейменування вулиці на честь Терешкової, але місцеві депутати не підтримували рішення. Про це свідчила відповідь на запит журналіста LB.ua під час написання статті "Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів". Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

Також відповідно до інформації інституту Національної пам'яті, топоніми на честь наступних осіб мають бути перейменовані:

Тухачевський Михайло Миколайович - радянський військовий діяч, командував придушенням Тамбовського повстання. З 1931 р. — заступник народного комісара військсправ і заступник голови Реввійськради СРСР, учасник встановлення радянської влади в Росії та Україні.

Артем (Сергєєв Федір Андрійович) - голова Ради Народних Комісарів Донецько-Криворізької радянської республіки у 1918 р.

Жуков Георгій Костянтинович - радянський воєначальник, маршал; міністр оборони СРСР (1955-1957), член президії ЦК КПРС (1957), відзначився чисельними наказами про розстріли червоноармійців та мародерством на окупованих територіях Німеччини. Учасник придушення Угорської революції 1956.

Куйбишев Валеріан Володимирович - радянський державний діяч, член Політбюро ЦК ВКП(б) (1930–1935), член Оргбюро ЦК ВКП (б) (1922–1923, 1934–1935), секретар ЦК ВКП (б) (1922–1923), член ЦК ВКП (б) (1923–1927).

Петровський Григорій Іванович - радянський державний і політичний діяч. Був одним із ініціаторів створення ВНК та організації Голодомору 1932–1933. У 1922 р. з боку УРСР підписав Договір про утворення СРСР. У 1922–1937 роках — один із заступників голови ЦВК СРСР. У 1937–1938 роках — заступник голови Президії Верховної Ради СРСР. У 1919–1938 роках — член Політбюро ЦК КП(б)У.

Раніше в Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки, діячки Компартії, нині депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової.