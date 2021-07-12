Мінінфраструктури перевіряє інформацію про "п’яну" ДТП за участю в.о. голови підвідомчого підприємства

Якщо дані, оприлюднені в медіа, підтвердяться, Павла Авраменка буде знято з посади.

У Міністерстві інфраструктури почали перевірку інформації про причетність Павла Авраменка, кандидатуру якого Кабмін погодив на призначення виконувача обов'язків голови правління ПАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту", до "п’яної" ДТП зі смертельним наслідком.

Офіційну позицію Мінінфраструктури оприлюднено у Facebook.

У відомстві наголошують, що під час перевірки перед призначенням на посаду в першу чергу аналізували, чи пов'язаний кандидат із корупційними порушеннями.

"Вчора у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірне відкрите кримінальне провадження на Авраменка Павла Вікторовича, який нещодавно був призначений на посаду в.о. голови підвідомчого Міністерству інфраструктури підприємства. Ймовірне відкрите на Авраменка П.В. кримінальне провадження пов’язане з порушенням правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами в стані сп’яніння та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому", - сказано в повідомленні.

Наразі команда Мінінфраструктури проводить перевірку цієї інформації. Якщо дані, оприлюднені в медіа, підтвердяться, кандидатуру Павла Авраменка буде знято з посади, запевняють у міністерстві. Про результати перевірки та подальші рішення керівництва обіцяють повідомити додатково.

Як повідомило видання "НикВести", Павло Авраменко є фігурантом "п'яної" ДТП зі смертельними наслідками в Миколаєві.

Згідно з матеріалами судової справи, водій автомобіля Ford Fusion, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, порушив вимоги правил дорожнього руху і збив пішохода, після чого зник з місця ДТП. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у реанімації.