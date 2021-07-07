Фото: if.dsns.gov.ua

У місті Яремче, що знаходиться в Карпатах, автомобіль Volkswagen Tiguan злетів з дороги в обрив. В машині знаходилися четверо осіб, всі вони загинули.

Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції.

Аварія сталася 7 липня приблизно об 11:45. Правоохоронці з’ясували, що Volkswagen впав з обриву на заокругленій ділянці дороги. "У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться в повідомленні.

Яремче розташоване вздовж річці Прут, паралельно якій на значній висоті проходить дорога Н-09.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua