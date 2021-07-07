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Угорщина відновила пропуск у двох пунктах на кордоні з Україною

Рух через ПП "Лонья" та "Барабаш" було обмежено з угорського боку 2 липня.

Угорщина відновила пропуск у двох пунктах на кордоні з Україною
Фото: mukachevo.net

Уранці 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску «Косино - Барабаш» з 8.00 до 20.00 (за київським часом) та в пункті пропуску «Дзвінкове - Лонья» з 8.00 до 19.00 (за київським часом)", - йдеться у повідомленні.

Раніше Угорщина повідомляла про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон у цих пунктах з 2 до 30 липня.

Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.

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