Розпродаж в Miraton -50% на взуття і сумки бренду

Настав довгоочікуваний сезон розпродажів, і у вас є шанс заощадити, роблячи покупки ваших улюблених брендів з грандіозними знижками.

З 7 по 13 липня в мережі мультибрендових магазинів взуття та аксесуарів «Міратон» пройде тиждень шаленого розпродажу зі знижками до 40% на продукцію відомих світових торгових марок, таких як Pinko, Liu Jo, Nike, Puma, Trussardi Jeans, Versace Jeans Couture і до 50% на вироби власних брендів Attizzare, Miguel Miratez, Miraton. Вигідні пропозиції будуть діяти у всіх роздрібних магазинах мережі, а також на однойменному інтернет-ресурсі.

Не потрібно чекати наступного сезону, щоб насолодитися улюбленими товарами. Якщо ви не знаєте, з чого почати, далі на вас чекає список всіх речей, які варто купити цього літа.

Що стосується сумок, модні в цьому сезоні моделі мають барвисті відтінки, плетені елементи, оригінальні деталі. Подивитися весь асортимент жіночих сумок можна тут. А ми пропонуємо кілька варіантів:

● Біла сумка через плече підійде до всіх ваших літніх нарядів.

● Якщо ви хочете, щоб сумочка стала акцентом лука, зверніть увагу на блакитні, помаранчеві або червоні моделі.

● Позачасова модель тоут нейтрального забарвлення стане відмінним повсякденним аксесуаром.

● Додайте своїм аутфітам настрою з поучем райдужного забарвлення з масивною ручкою-ланцюгом.

● Мила циліндрична солом'яна сумка з декоративною ручкою з перлів додасть образам романтичності.

Якщо говорити про взуття, то в «Міратон» представлені тренди у взутті для всіх: від тих, хто віддає перевагу більш повсякденній і непомітній естетиці, до тих, хто завжди шукає привід надіти свій наймодніший одяг:

● Кросівки: від базових білих до яскравих моделей, виконаних в техніці color block, зі шкіри, замші, текстилю та сітки, з вирізами, прикрасами та перфорацією. Вибрати і купити підходящі кросівки ви можете за посиланням.

● Босоніжки: масивні і витончені, на підборах, танкетці, платформі або низькому ходу, базових і насичених соковитих відтінків, з тонкими ремінцями або закриті.

● Шльопанці: слайдери або в'єтнамки всіх кольорів веселки, виготовлені з різноманітних матеріалів.

● Мюлі: з відкритим або закритим мисом, на підборах або плоскій підошві, з декором з ланцюгів, з гладкою, плетеною, матовою або глянцевою поверхнею.

● Сандалії: спортивні та елегантні, жіночні або зухвалі - в Miraton ви обов'язково знайдете свою ідеальну пару.