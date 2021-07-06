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З початку доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано

Бойових втрат серед українських військових немає.

З початку доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Бойових втрат серед українських військових немає.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили у штабі.

В районі проведення операції також виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехніки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовий, ще троє отримали поранення

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