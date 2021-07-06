На Донбасі окупанти 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув

Протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Загинув український військовий, ще троє отримали поранення, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Пісків противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 6 липня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомляли, вчора на Донбасі загинув заступник начальника тилу логістики 93-ї ОМБР Холодний Яр майор Богдан Бродовський.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі почне своє завтрашнє засідання з обговорення загострення ситуації на сході України. Також це питання буде поставлено в ході консультацій в рамках Норманського формату.