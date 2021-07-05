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Один військовий загинув, троє отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі

Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.

Один військовий загинув, троє отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій на сході України. В результаті нападу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Про це повідомляє Штаб ООС.

“Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Раніше повідомлялося, що від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

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