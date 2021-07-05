Крім того, правопорушник мав при собі саморобний меч.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поблизу будівлі міської ради у Вишгороді Київської області чоловік влаштував стрілянину.

Як повідомляє обласна поліція, перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмета, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"На місці події працює слідчо-оперативна група, предмет схожий на зброю та меч вилучено. Чоловіка затримано. Встановлюються всі обставини події", - сказано в повідомленні.

За даним фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як повідомляли, вчора у Запоріжжі сталася стрілянина у ресторані, загинув чоловік.