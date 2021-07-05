Анатолій Мрачковський зірвався під час спуску після сходження на Тетнульді.

Український альпініст Анатолій Мрачковський загинув у Грузії під час спуску після сходження на вершину Тетнульді.

Фото: facebook.com/faiskiev Анатолій Мрачковський

Про це повідомляє Федерація альпінізму та скелелазіння міста Києва.

"2-го липня 2021 року о 10:30 за місцевим часом під час спуску після сходження на вершину Тетнульді, що відбулося попереднього дня, 1-го липня, в результаті зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів загинув Мрачковський Анатолій Миколайович, 1964 року народження", - сказано на сторінці федерації у Facebook.

Вершина Тетнульді заввишки 4852 метри знаходиться в Грузії, у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта.

Сходження відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів, що проводила Федерація альпінізму і скелелазіння міста Києва.

"За чотири години Анатолій був гелікоптером доставлений в місцеву лікарню м. Местії, де, на жаль, лікарями була констатована його смерть", - зазначають у федерації.

Мрачковський не перший раз брав участь у навчально-тренувальних зборах, що проводила ФАіС міста Києва, а також самостійно ходив у гори з друзями. Був на таких вершинах як пік Леніна, Казбек, Маттерхорн, а також в українських Карпатах.

Наразі вживаються заходи, аби якнайшвидше доставити тіло альпініста на Батьківщину.

Нагадаємо, наприкінці травня у горах Анталії знайшли тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яку шукали майже місяць.