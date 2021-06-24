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ЄС вперше підтвердив готовність розвивати “Східне партнерство” на основі принципу диференціації

Цей принцип полягає в особливому підході до України, Грузії та Молдови. 

ЄС вперше підтвердив готовність розвивати “Східне партнерство” на основі принципу диференціації
Фото: mfa.gov.ua

Євросоюз вперше підтвердив готовність розвивати "Східне партнерство" на основі принципу диференціації, який ініціювали держави Асоційованого тріо – Україна, Грузія та Молдова. 

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на спільній пресконференції із грузинським і молдовським колегами та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, повідомили на сторінці МЗС в Facebook

"Я особливо вдячний верховному представнику ЄС Жозепу Боррелю за згадку принципів диференціації та інклюзивності в рамках подальшого розвитку “Східного партнерства”. У нас було багато дискусій щодо введення принципу диференціації. Я радий чути, що сьогодні ми знайшли спільну мову з Європейським Союзом, як і належить друзям і партнерам. Це черговий приклад того, як ЄС і три наші країни чують одне одного, як ЄС враховує наші інтереси при розробці відповідних політик", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що Україна, Грузія та Молдова вже досягли значного прогресу в євроінтеграційних реформах та наближенні до європейських стандартів. Асоційоване Тріо допоможе трьом державам бути більш ефективними у цих зусиллях. 

"Ми готові розвивати надалі наші відносини з партнерами на основі принципів інклюзивності та диференціації", - заявив на пресконференції топдипломат ЄС Жозеп Боррель. 

Принцип диференціації у рамках “Східного партнерства” передбачає особливий підхід до трьох асоційованих партнерів – України, Грузії та Молдови – серед всіх шести учасників ініціативи, що відповідає їхнім європейським амбіціям та реальному прогресу на шляху євроінтеграції.

"Східне партнерство" – це політика ЄС, що має на меті зміцнення відносин із країнами-сусідами Союзу, розташованими на сході. Програма діє з 2009 року, її членами, крім України, Молдови і Грузії, є Азербайджан, Білорусь, Вірменія. 

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