У Москві роботодавців зобов'язали відстороняти співробітників за відмову від вакцинації

Вимога стосується і тих, хто працює дистанційно.

У столиці РФ Москві співробітників, які відмовилися від щеплення проти коронавірусу, зобов'язані будуть відсторонити від роботи. При цьому на період відсторонення від роботи зарплата працівникові нараховуватися не буде.

Про це з посиланням на оперштаб Москви з коронавірусу передає РИА Новости.

"Роботодавець зобов'язаний відсторонити від роботи працівника (співробітника), який висловив відмову від проведення профілактичного щеплення від COVID-19 (імунізації) за відсутності медичних протипоказань", - заявили в оперштабі.

При цьому відповідно до Трудового кодексу час відсутності працівника на роботі без поважних причин, в тому числі внаслідок його відсторонення від роботи не включається до стажу, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку.

За даними штабу, співробітники, які працюють віддалено, і залучені відповідно до договорів самозайняті включаються в загальний штат при визначенні частки вакцинованих.

Раніше влада Москви повідомила роботодавцям про те, що 60% співробітників повинні бути щеплені від коронавірусу.

Нагадаємо, у середині червня в Москві почали фіксувати вибухове зростання захворюваності на ковід. Нову хвилю пов’язують зі штамом ковіду "Дельта", який вважають заразнішим та агресивнішим за попередні.

Учора стало відомо, що станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки "індійського" штаму коронавірусу. Їх підтвердили у прибулих з Росії.

З 25 червня уряд змінює правила в’їзду в Україну. Прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.