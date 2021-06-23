ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо кримських татар

Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів підтримала резолюцію "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму".

Про це у Facebook повідомив віцепрезидент ПАРЄ, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Рішення підтримали 73 делегати, проти висловилися 17.

“Резолюцію ПАРЄ по кримським татарам прийнято!” - написав Мережко.

Член української делегації, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив основні тези резолюції:

ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим — це Україна;

насильство проти кримських татар супроводжувало незаконну анексію Криму Росією і зараз продовжується;

ПАРЄ відзначає серйозне насильство, включно з тортурами, викрадення, заборону мирних мітингів та інші порушення прав людини, які чиняться проти кримських татар представниками російського режиму.

ПАРЄ закликає Росію:

негайно звільнити Крим;

припинити використання російського законодавства в Криму, в тому числі про «екстремізм» та «тероризм»;

скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова;

забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;

звільнити всіх незаконно ув'язнених;

припинити примусовий призов кримчав в лави російської армії;

припинити переміщення затриманих з Криму в Росію;

провести чесні та справедливі розслідування справ, пов'язані з кримськими татарами і покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;

припинити перешкоджати роботі юристів та правозахисників в Криму та допустити до Криму міжнародні органи, які захищають права людини.

Нагадаємо, сьогодні Комітет ПАРЄ з рівності та недискримінації прийняв більшість поправок до резолюції щодо кримських татар від української делегації.

Ці правки роблять резолюцію ще жорсткішою, підкреслюють політичні причини переслідувань з боку російської окупаційної влади, звертають увагу на переслідування з релігійних мотивів.