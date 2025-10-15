Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Війна

У Криму ФСБ Росії вранці затримала чотирьох кримських татарок

Жінок відвезли до "управління ФСБ". 

У Криму ФСБ Росії вранці затримала чотирьох кримських татарок
Насіба Саїдова
Фото: Кримська солідарність у Facebook

Вранці 15 жовтня в Криму росіяни провели серію обшуків в оселях кримських татар у Бахчисарайському районі і селах, які адміністративно належать до Севастополя. Затримали чотирьох жінок, зокрема – дружину політв'язня Ремзі Німетуллаєва, Есму Немітуллаєву. 

Про це повідомив голова Меджлісу кримськоготатарського народу Рефат Чубаров. Затриманих відвезли в "управління ФСБ". 

За даними Кримської солідарності, в Холмівці обшукували дім Насіби Саїдової – студентки педагогічного коледжу, яка працювала в дитсадку. У селі Долинне провели обшук в Ельвізи Алієвої

Також обшукали дім Февзіє Османової в Орлівці. 

  • Затримання і обшуки в кримських татар тривають від початку окупації Криму. Станом на 30 травня 2025 Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим було відомо про 222 кримських політв’язнів, з них 133 – кримські татари.
