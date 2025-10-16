У Полтавській області внаслідок атаки понад 6000 споживачів залишилися без газопостачання

За даними ОВА, постраждалих немає.

Внаслідок атаки у Полтавській області без газопостачання залишилися люди в шести населених пунктах. Це торкнулося 6450 споживачів.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Про це повідомив голова ОВА Когут.

“Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя обійшлося без постраждалих”, – сказав він.

У Нафтогазі раніше повідомляли, що об’єкти видобутку газу в Полтавській області призупинили роботу. Крім цієї, ворог бив уночі по Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Харківській.