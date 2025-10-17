З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Близько половини усіх боїв пройшли на Покровському та Олександрівському напрямках фронту

Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Близько половини усіх боїв пройшли на Покровському та Олександрівському напрямках фронту
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1 332-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Про це пише Генштаб. 

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 730 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 588 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 73 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.
