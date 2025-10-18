Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату мирних перемовин

Росія "злякалася перспективи Tomahawk в Україні".

Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату мирних перемовин
Володимир Зеленський
Фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до Білого дому ще раз підтвердив готовність до переговорів про мир у будь-якому форматі.

Як пише BBC, глава держави заявив, що згоден з Дональдом Трампом щодо потреби "почати говорити з Путіним про справедливий і тривалий мир заради інтересів кожного з народів". Зеленський згоден на двосторонній чи тристоронній формат - аби "це наблизило нас до миру".

Президент додав, що зустріч Путіна з Трампом у Будапешті може свідчити про те, що Росія "злякалася перспективи того, що Україна отримає ракети Tomahawk". При цьому Зеленський описав свій настрій щодо отримання Україною потужної американської зброї як "реалістичний радше ніж оптимістичний". 

За словами українського лідера, з нинішніми системами протиповітряної оборони Збройні Сили не можуть на 100% протистояти російським балістичним атакам. Тому "потрібно чинити тиск на Росію у вигляді пакетів озброєння". 
Теми: , , , ,
﻿
