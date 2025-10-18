Внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали 3 мешканці Дніпропетровщини.

Про це сьогодні ввечері повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Від ударів FPV-дронами та артилерією протягом дня потерпала Нікопольщина. А саме райцентр і Покровська громада.

Постраждали двоє людей. 53-річну жінку госпітальзували в стані середньої тяжкості. 69-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських та надвірна споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.

На Синельниківщину агресор спрямував FPV-дрони. Поцілив по Межівській і Покровській громадах.

Постраждав 52-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок, пожежу загасили. Понівечене авто.