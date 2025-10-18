Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали 3 мешканці Дніпропетровщини

Ворог бив FPV-дронами та артилерією.

Внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали 3 мешканці Дніпропетровщини
Фото: телеграм / Владислав Гайваненко

Внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали 3 мешканці Дніпропетровщини.

Про це сьогодні ввечері повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

Від ударів FPV-дронами та артилерією протягом дня потерпала Нікопольщина. А саме райцентр і Покровська громада.

Постраждали двоє людей. 53-річну жінку госпітальзували в стані середньої тяжкості. 69-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських та надвірна споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.

На Синельниківщину агресор спрямував FPV-дрони. Поцілив по Межівській і Покровській громадах.

Постраждав 52-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок,  пожежу загасили. Понівечене авто.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies