Окупанти завдали 46 ударів по прикордонюю Чернігівщини

За минулу добу росіяни 46 разів обстріляли 17 населених пунктів Чернігівщини, застосовуючи FPV-дрони та БпЛА.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"За добу ворог 46 разів обстрілював область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків – атаки FPV-дронів та скиди з БпЛА у прикордонні", — ідеться у повідомленні.
В одному з сіл Сновської громади пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. У Прилуцькому районі зафіксовані пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини.
Також ворог поцілив по енергообʼєкту у прикордонні, внаслідок чого без електропостачання опинилося близько 17 тис. абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Більшість із вже підключені, роботи із відновлення тривають.
Наразі без електрики лишаються частина населених пунктів Семенівської громади.
- Унаслідок чергових масованих атак російських військ по території Сумської області постраждали мирні мешканці. У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані жінки 51, 53 та 32 років, а також 20-річний чоловік.