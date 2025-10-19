У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Окупанти завдали 46 ударів по прикордонюю Чернігівщини

Ворог поцілив по енергообʼєкту у прикордонних районах.

Окупанти завдали 46 ударів по прикордонюю Чернігівщини
Удар по Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Telegram

За минулу добу росіяни 46 разів обстріляли 17 населених пунктів Чернігівщини, застосовуючи FPV-дрони та БпЛА.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"За добу ворог 46 разів обстрілював область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків – атаки FPV-дронів та скиди з БпЛА у прикордонні", — ідеться у повідомленні.

В одному з сіл Сновської громади пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. У Прилуцькому районі зафіксовані пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини.

Також ворог поцілив по енергообʼєкту у прикордонні, внаслідок чого без електропостачання опинилося близько 17 тис. абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Більшість із вже підключені, роботи із відновлення тривають.

Наразі без електрики лишаються частина населених пунктів Семенівської громади. 
