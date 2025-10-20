Через обстріл РФ на Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка

У ніч на 20 жовтня ворог влучив безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району Дніпропетровщини.
Про це повідомили у ОВА та ДСНС.
Виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Зайнялися також магазини. Пошкоджений будинок культури.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.
Всі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.
В області оборонці неба знищили 5 БпЛА.
- Вчора майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області.