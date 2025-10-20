Через обстріл РФ на Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка

У ніч на 20 жовтня ворог влучив безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС.

Виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Зайнялися також магазини. Пошкоджений будинок культури.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.

Всі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

В області оборонці неба знищили 5 БпЛА.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу