Що не так з мобілізацією
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Через обстріл РФ на Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка

В області пошкоджені будинки, лінія електропередач, господарські споруди.

Через обстріл РФ на Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 20 жовтня ворог влучив безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС.

Виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Зайнялися також магазини. Пошкоджений будинок культури.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач. 

Всі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

В області оборонці неба знищили 5 БпЛА. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу

  • Вчора майже 200 гірників опинилися під землею після російської атаки на шахту у Дніпропетровській області.
