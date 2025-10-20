Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію "Вешкайма"
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Росіяни ударили БпЛА по енергетичному об’єкту на Чернігівщині

У низці населених пунктів відсутнє електропостачання.

Ввечері 20 жовтня російська окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру у Чернігівській області.

Про це повідомила Чернігівська РВА.

“Унаслідок влучання ворожого БПЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Через атаку окупантів у низці населених пунктів відсутнє електропостачання.

Районна влада запевнила, що як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи.
