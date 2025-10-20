Росіяни ударили БпЛА по енергетичному об’єкту на Чернігівщині

Ввечері 20 жовтня російська окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру у Чернігівській області.

Про це повідомила Чернігівська РВА.

“Унаслідок влучання ворожого БПЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Через атаку окупантів у низці населених пунктів відсутнє електропостачання.

Районна влада запевнила, що як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи.