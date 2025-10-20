Росіяни ударили БпЛА по енергетичному об’єкту на Чернігівщині

Ввечері 20 жовтня російська окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру у Чернігівській області.
Про це повідомила Чернігівська РВА.
“Унаслідок влучання ворожого БПЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.
Через атаку окупантів у низці населених пунктів відсутнє електропостачання.
Районна влада запевнила, що як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи.
Уночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом були залізниця та портові об'єкти. На Чернігівщині уражена тягова підстанція Укрзалізниці.