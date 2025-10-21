На ЧАЕС частково поремонтували захисну арку, пошкоджену російським “шахедом”

На початку жовтня фахівцям вдалося завершити тільки невідкладні роботи, решта відкладені на наступний рік.

Наприкінці вересня - на початку жовтня 2025 року фахівці ЧАЕС та ДСНС провели невідкладні ремонтні роботи на пошкодженому під час російської атаки у лютому новому безпечному конфайнменті (НБК).

Про це LB.ua повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва та інформації ДСП ЧАЕС Віталій Медвідь.

“Власним коштом тимчасово закрито захисним екраном (площею понад 100 кв.м.) отвір у зовнішній обшивці Арки, який утворився через удар безпілотника. Це допомогло зменшити проникнення дощів і снігу всередину споруди”, - розповів він.

Через удар ворожого безпілотника Арка зазнала пошкоджень, що призвели до порушення герметичності та подальшу пожежу. Дощі та сніг становлять для Арки небезпеку, адже вода може потрапляти через пошкоджену зовнішню обшивку та впливати на її конструкції. Як пояснили у ДСП ЧАЕС, наразі необхідно відремонтувати несучі конструкції в місцях удару, відновити зовнішню обшивку, яка постраждала від вогню, а також закрити отвори, що залишилися після гасіння пожежі.

“Крім того, необхідно замінити герметичні мембрани, які забезпечують щільне з’єднання Арки з бетонними конструкціями ЧАЕС і НБК. Вартість повного відновлення та можливих модифікацій буде визначена пізніше, коли французькі експерти завершать аналіз і запропонують остаточні технічні рішення, які будуть розглянуті ДСП ЧАЕС та Держатомрегулювання”, - повідомив Олексій Ведмідь.

Подальші термінові роботи заплановано виконувати впродовж наступного року. Для цього будуть залучені кошти з Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

У квітні 2025 року фахівці ДСП ЧАЕС провели візуальний огляд пошкоджень, спричинених ударом безпілотника, і оцінили масштаби пошкоджень Нового Безпечного Конфайнменту. Був складений звіт про стан конструкцій і запропоновано термінові заходи для зменшення негативних наслідків.

Для повноцінної оцінки стану конструкцій Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) запросив для виконання цих робіт експертів із компаній Bouygues Travaux Publics та Vinci Grands Projects, які свого часу проектували та будували Арку. Ці фахівці проаналізують отримані дані, щоб розробити план відновлення повної функціональності НБК, оцінити необхідність та можливість модифікацій і внести зміни до проектної документації, щоб забезпечити довготривалу безпечну експлуатацію комплексу в майбутньому.

“Щодо фінансування повного відновлення функціоналу Арки, ЄБРР вирішуватиме це питання після того, як експерти з Bouygues Travaux Publics та Vinci Grands Projets нададуть свої висновки та оцінку вартості робіт”, - пояснив Віталій Медвідь.

Наразі старий об’єкт «Укриття» (саркофаг, побудований після аварії 1986 року), за словами начальника відділу міжнародного співробітництва та інформації ДСП ЧАЕС, залишається цілим, і немає безпосередньої загрози витоку радіаційного пилу. Така небезпека може виникнути лише у випадку серйозних зовнішніх впливів, наприклад, землетрусу чи прямого удару в конструкцію «Укриття».

“Однак споруда з часом втрачає стабільність, і її потрібно демонтувати. За оцінками фахівців, вона може залишатися безпечною до 2030 року, але для демонтажу необхідно спочатку відремонтувати пошкоджені частини Арки, щоб забезпечити безпечні умови для робіт”, - зазначив Віталій Медвідь.