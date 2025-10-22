З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
В усіх регіонах замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень світла

Водночас у частині областей продовжують діяти аварійні відключення.

В усіх регіонах замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень світла
ілюстративне фото
Фото: /mykyivregion.com.ua

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ), передає Укренерго. Спершу їх запровадили в частині регіонів, тепер – в усіх.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. 

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – В УСІХ РЕГІОНАХ, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)", – повідомили енергетики.

Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
