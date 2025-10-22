В усіх регіонах замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень світла

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ), передає Укренерго. Спершу їх запровадили в частині регіонів, тепер – в усіх.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – В УСІХ РЕГІОНАХ, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)", – повідомили енергетики.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



