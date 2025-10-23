Головне за ніч та ранок четверга, 23 жовтня: удари по Києву, понад 120 боєзіткнень, 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС

Нічна повітряна атака, 126 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, санкції США проти “Роснефти” та “Лукойлу”, скасування зустрічі в Будапешті.

Унаслідок нічної атаки по Києву поранені дев'ятеро людей. Такі оновлені дані навів голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пошкодження є в Подільському і Оболонському районах міста. Найбільше постраждав саме Подільський, де горіли три житлові будинки. Там же вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох будинках, в одній зі шкіл вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. Уламки впали біля синагоги. Горіли машини у дворах, а також пошкоджень зазнав бізнес-центр, розповіли рятувальники.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 126 боїв, майже половина з них (50) – на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 окупантів та 24 артсистеми ворога. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 134 170 осіб.

У ніч на 23 жовтня російські війська запустили по території України 130 безпілотників. ППО знешкодила 92 із них.

Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Унаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

“З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними”, – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Колега загиблих Сергій Болотніков у повідомленні розповів, що раніше Олена Губанова пережила ракетний удар по піцерії в Краматорську.

Згодом Офіс генпрокурора повідомив, що колега загиблих Олександр Количев зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення та відкритий перелом.

Сьогодні, 23 жовтня вранці, Європейський Союз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х. "Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї", – написала вона.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.

"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", – зазначила Каллас.

Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти великих російських нафтових компаній та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запроваджує додаткові санкції через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні”, - йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну США.

Сьогоднішні дії спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Також OFAC вносить до санкцій низку російських дочірніх компаній “Роснефти” та “Лукойлу”.

Під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп поставив крапку у питанні саміту в Будапешті з російським диктатором Путіним: він не відбудеться.

За словами Трампа, він відчув, що "ми не зможемо досягнути того, що потрібно". Республіканець також поскаржився, що "кожна розмова з Владіміром хороша, але вони ні до чого не призводять".

