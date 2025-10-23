«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Головне за ніч та ранок четверга, 23 жовтня: удари по Києву, понад 120 боєзіткнень, 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС

Нічна повітряна атака, 126 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, санкції США проти “Роснефти” та “Лукойлу”, скасування зустрічі в Будапешті.

Наслідки влучання в Подільському районі Києва, 23 жовтня, 2025 року.
Фото: Олександр Рудоманов

Унаслідок нічної атаки по Києву поранені дев'ятеро людей. Такі оновлені дані навів голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пошкодження є в Подільському і Оболонському районах міста. Найбільше постраждав саме Подільський, де горіли три житлові будинки. Там же вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох будинках, в одній зі шкіл вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. Уламки впали біля синагоги. Горіли машини у дворах, а також пошкоджень зазнав бізнес-центр, розповіли рятувальники.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 126 боїв, майже половина з них (50) – на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 окупантів та 24 артсистеми ворога. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 134 170 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 23 жовтня російські війська запустили по території України 130 безпілотників. ППО знешкодила 92 із них.

Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

“З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними”, – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Колега загиблих Сергій Болотніков у повідомленні розповів, що раніше Олена Губанова пережила ракетний удар по піцерії в Краматорську.

Згодом Офіс генпрокурора повідомив, що колега загиблих Олександр Количев зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення та відкритий перелом.

Сьогодні, 23 жовтня вранці, Європейський Союз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х. "Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї", – написала вона.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.

"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", – зазначила Каллас.

Що передбачають санкції – в новині.

Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти великих російських нафтових компаній та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запроваджує додаткові санкції через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні”, - йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну США.

Сьогоднішні дії спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Також OFAC вносить до санкцій низку російських дочірніх компаній “Роснефти” та “Лукойлу”.

Під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп поставив крапку у питанні саміту в Будапешті з російським диктатором Путіним: він не відбудеться.

За словами Трампа, він відчув, що "ми не зможемо досягнути того, що потрібно". Республіканець також поскаржився, що "кожна розмова з Владіміром хороша, але вони ні до чого не призводять".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
