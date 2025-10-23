Уночі ППО знешкодила 92 зі 130 запущених Росією безпілотників

Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

У ніч на 23 жовтня російські війська запустили по території України 130 безпілотників. ППО знешкодила 92 із них. Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Про це написали у телеграмі Повітряних сил.

"У ніч на 23 жовтня (з 19:00 22 жовтня) противник атакував 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Станом на ранок 23 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.