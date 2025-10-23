Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Уночі ППО знешкодила 92 зі 130 запущених Росією безпілотників

Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Уночі ППО знешкодила 92 зі 130 запущених Росією безпілотників
Фото: Генштаб

У ніч на 23 жовтня російські війська запустили по території України 130 безпілотників. ППО знешкодила 92 із них. Зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Про це написали у телеграмі Повітряних сил. 

"У ніч на 23 жовтня (з 19:00 22 жовтня) противник атакував 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Станом на ранок 23 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили
