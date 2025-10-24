У ніч на 24 жовтня російські війська атакували дронами Кіровоградщину. Били по критичній інфраструктурі. Без світла залишилися люди.

Про це написали начальник ОВА Андрій Райкович та ДСНС.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв", – повідомив Райкович.

Він зазначив, що без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

У ДСНС розповіли, що атакували область БпЛА. Виникли пожежі на кількох локаціях.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілу

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки