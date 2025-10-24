У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Кіровоградщині через атаку РФ без світла залишилися 19 населених пунктів

Ворог бив по обʼєктах критичної інфраструктури області.

На Кіровоградщині через атаку РФ без світла залишилися 19 населених пунктів
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

У ніч на 24 жовтня російські війська атакували дронами Кіровоградщину. Били по критичній інфраструктурі. Без світла залишилися люди. 

Про це написали начальник ОВА Андрій Райкович та ДСНС.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної  інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв", – повідомив Райкович. 

Він зазначив, що без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

У ДСНС розповіли, що атакували область БпЛА. Виникли пожежі на кількох локаціях. 

Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілу
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки

  • Сьогодні Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі в декількох регіонах через обстріли.
﻿
