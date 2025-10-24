На Запоріжжі двоє людей поранені через російську агресію

Росіяни били по області 834 рази.

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали 834 удари по 15 населених пунктах.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема поранений 43-річний рятувальник, який постраждав внаслідок удару fpv-дрона. Пошкоджений службовий автомобіль. А 29-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару fpv-дрона по приватному будинку у Приморському Василівського району.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Григорівці, Гуляйполю, Новоуспенівці та Солодкому.

582 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Гуляйполя та Успенівки.

242 артилерійських удари нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.