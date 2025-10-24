Підрозділи Третього армійського корпусу ЗСУ відбили спробу російських військ прорвати українську оборону в районі населеного пункту Ставки на Лиманщині.

За інформацією військових, під час бою українські захисники повністю ліквідували механізовану колону противника.

Артилерія одразу накрила ворожу колону, після чого БТР росіян підірвався на мінному загородженні. Поки піхота противника намагалася відійти, українські дрони добили бронетехніку, зокрема, танк, який FPV-дрони знищили двома ударами — у корпус і башту.

Залишки живої сили росіян знищили українські важкі бомбери, остаточно зірвавши штурм і спробу прориву лінії оборони корпусу на Донеччині.