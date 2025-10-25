«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
В Одесі двох лікарів підозрюють у неналежному лікуванні, що спричинило смерть бізнесмена Аднана Ківана

Бізнесмен лікувався у приватному медзакладі Одеси. Слідство стверджує, що лікарі припустилися суттєвих порушень у наданні допомоги, внаслідок чого в пацієнта розвинувся сепсис.

В Одесі двох лікарів підозрюють у неналежному лікуванні, що спричинило смерть бізнесмена Аднана Ківана
Аднан Ківан
Фото: KADORR Group

В Одесі двох лікарів підозрюють у неналежному лікуванні, що спричинило смерть одеського забудовника, передає Нацполіція, не називаючи імені бізнесмена. За даними низки українських медіа, йдеться про Аднана Ківана.  

Як зазначають правоохоронці, 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси. 

Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта умовно можна було попередити: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

Однак лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Як зазначає Нацполіція, слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медичних працівників і настанням смерті пацієнта.

На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Готується клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.
