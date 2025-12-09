Вони підробляли документи та вивозили українських сиріт за кордон.

Правоохоронці Одещини припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало незаконне вивезення українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для подальшого усиновлення, повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянкам України віком 39 та 47 років, які координували поїздки, а також 49-річному засновнику благодійної організації, який діяв з-за кордону (заочно).

За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та організовували перевезення дітей через державний кордон. Оплату отримували через міжнародні платіжні системи.До схеми також залучили 13 чоловіків та 2 жінок в якості перевізників.

Злочин реалізовували через так звані «хостинги» - поїздки дітей за кордон нібито на оздоровлення, які фактично використовували для підбору потенційних усиновлювачів. Попри заборону міжнародного усиновлення в умовах воєнного стану, схему продовжували реалізовувати до 2025 року.

Загалом намагалися незаконно переправити щонайменше 25 дітей з різних регіонів України, 13 з яких встигли вивезти за кордон. Завдяки міжнародній співпраці незаконне переміщення дітей зупинено.

Підозрюваним інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через державний кордон та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокурора двох жінок взято під варту. Перевіряється можлива причетність посадовців служб у справах дітей та закладів інституційного догляду.