Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Відсьогодні на румунському кордоні запрацювала біометрична система пропуску EES

У трьох пунктах пропуску вже вносять установчі та біометричні дані. 

Відсьогодні на румунському кордоні запрацювала біометрична система пропуску EES
Фото: EPA/UPG

З 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в’їзду/виїзду EES. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

У “Дяківцях – Раковці”, “Красноїльську – Вікову де Сус” та “Дяковому – Халмеу” вже вносять установчі та біометричні дані. 

“Порубне – Сірет” приєднається 9 січня 2026 року. Система в “Солотвино – Сігету-Мармацієй” працює з 12 жовтня. 

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

“EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним”, – підкреслили прикордонники.

Що таке система EES

Система діятиме для громадян країн поза межами Євросоюзу, що подорожують терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду.

При першому перетині кордону ЄС, Австрії та Ліхтенштейну, потрібно буде сфотографуватися і здати відбитки. Таким чином створять цифровий запис, куди внесуть паспортні дані. Під час всіх наступних подорожей біометричні дані звірятимуть із зафіксованими. Дітям до 12 років здавати біометрику не потрібно, пояснювала Deutsche Welle.

Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня. 
