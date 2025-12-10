Відсьогодні на румунському кордоні запрацювала біометрична система пропуску EES

У трьох пунктах пропуску вже вносять установчі та біометричні дані.

З 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в’їзду/виїзду EES.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

У “Дяківцях – Раковці”, “Красноїльську – Вікову де Сус” та “Дяковому – Халмеу” вже вносять установчі та біометричні дані.

“Порубне – Сірет” приєднається 9 січня 2026 року. Система в “Солотвино – Сігету-Мармацієй” працює з 12 жовтня.

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

“EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним”, – підкреслили прикордонники.

Що таке система EES

Система діятиме для громадян країн поза межами Євросоюзу, що подорожують терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду.

При першому перетині кордону ЄС, Австрії та Ліхтенштейну, потрібно буде сфотографуватися і здати відбитки. Таким чином створять цифровий запис, куди внесуть паспортні дані. Під час всіх наступних подорожей біометричні дані звірятимуть із зафіксованими. Дітям до 12 років здавати біометрику не потрібно, пояснювала Deutsche Welle.

Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня.