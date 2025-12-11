Росіяни скинули авіабомбу на магазин у Сумській області, є загиблі

Удар відбувся у момент, коли всередині були люди.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинуло дві людини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар відбувся у момент, коли всередині були люди.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.