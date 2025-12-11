Росіяни скинули авіабомбу на магазин у Сумській області, є загиблі

Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинуло дві людини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Удар відбувся у момент, коли всередині були люди.
На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.
Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.
Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.
- Також стало відомо, що у лікарні помер 38-річний чоловік, поранений 17 жовтня внаслідок удару ворожого БпЛА по вантажівці в Тростянецькій громаді.
- За минулу добу окупанти завдали майже 30 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 громадах Сумщини.