В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни скинули авіабомбу на магазин у Сумській області, є загиблі

Удар відбувся у момент, коли всередині були люди.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинуло дві людини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

  • Також стало відомо, що у лікарні помер 38-річний чоловік, поранений 17 жовтня внаслідок удару ворожого БпЛА по вантажівці в Тростянецькій громаді.
  • За минулу добу окупанти завдали майже 30 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 громадах Сумщини.
