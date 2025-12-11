Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоПодії

Три роки ув’язнення отримала жінка, яка ошукала військових від імені благодійного фонду

Жінка представлялася «координаторкою фонду» і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити «пальне на доставку» – 4 тисячі грн.

Три роки ув’язнення отримала жінка, яка ошукала військових від імені благодійного фонду
Жінка ошукала військових від імені благодійного фонду
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова в суді довели вину 24-річної жінки з Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, суд призначив їй 3 роки позбавлення волі.

Обвинувачена стежила за сторінкою фонду Ірини Федишин у TikTok та у коментарях шукала прохання про допомогу з авто для фронту. Вона телефонувала військовим, представлялася «координаторкою фонду» і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити «пальне на доставку» – 4 тисячі грн.

Насправді жодного авто не існувало. Гроші йшли на особисті потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців. 

Схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство).
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies