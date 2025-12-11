В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
На Дніпропетровщині зіштовхнулися автобус та мінівен. Загинули 2 людини, 7 отримали травми

Причини події встановлюють представники поліції.

На Дніпропетровщині зіштовхнулися автобус та мінівен, 11 грудня 2025
Фото: ДСНС

Сьогодні о 07:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» поблизу села Саксагань Кам’янського району.

Як зазначає ДСНС, сталося зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» із автомобілем Volkswagen Transporter.

В автомобілі Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували. 

Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.
