На Дніпропетровщині зіштовхнулися автобус та мінівен. Загинули 2 людини, 7 отримали травми

На Дніпропетровщині зіштовхнулися автобус та мінівен, 11 грудня 2025

Сьогодні о 07:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» поблизу села Саксагань Кам’янського району.

Як зазначає ДСНС, сталося зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» із автомобілем Volkswagen Transporter.

В автомобілі Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували.

Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.