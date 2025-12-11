У Києві на Набережному шосе трапилася смертельна ДТП

Близько опівночі у Києві на Набережному шосе трапилася смертельна аварія: 18-річний водій BMW не впорався з кермуванням і виїхав за межі дороги та зіткнувся з парапетом підземного переходу.

Він загинув, а троє пасажирів – чловіки 18,24 і 20 років – госпітлазіовані. Про це повідомили в поліції міста в Facebook.

“Вчора близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції «Видубичі», не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.