Усі угорські пункти пропуску, які функціонують на кордоні з Україною, впровадили систему EES

Усі угорські пункти пропуску, які функціонують на кордоні з Україною, впровадили систему Entry/Exit System (EES) – контроль, який включає збір біометричних даних для громадян третіх країн.
Про це повідомили у ДПСУ.
З 28 жовтня система EES впроваджена в тих пунктах пропуску, які ще не були підключені від початку її функціонування.
Із 12 жовтня до EES, за інформацією угорської сторони, було підключено автомобільний пункт пропуску "Берегшурань", який навпроти українського "Лужанка", а з 21 жовтня - залізничний пункт пропуску "Захонь".
Загалом на українсько-угорському кордоні фукціонують пункти пропуску "Дзвінкове-Лонья", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш", "Вилок-Тісабеч", "Велика Паладь-Надьгодош", "Чоп(Тиса)-Захонь" та "Чоп(Дружба)-Захонь".
EES впровадили з метою прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точного обліку термінів перебування громадян третіх країн на території ЄС, протидію незаконній міграції тощо.
У ДПСУ кажуть, що функціонування нової системи не впливає на загальний процес проходження прикордонного контролю.
Що таке EES
- Діятиме для громадян країн поза межами Євросоюзу, що подорожують терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду.
- При першому перетині кордону ЄС, Австрії та Ліхтенштейну, потрібно буде сфотографуватися і здати відбитки. Таким чином створять цифровий запис, куди внесуть паспортні дані. Під час всіх наступних подорожей біометричні дані звірятимуть із зафіксованими. Дітям до 12 років здавати біометрику не потрібно, пояснювала Deutsche Welle.
- Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня.