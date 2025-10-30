Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Уночі та вранці 30 жовтня РФ здійснила чергову масовану атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК. Відомо про серйозні пошкодження обласднання ТЕС.

Про це інформує компанія ДТЕК.

"росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — зазначають у компанії.

За інформацією ДТЕК, це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ, теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.