Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Уночі та вранці 30 жовтня РФ здійснила чергову масовану атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК. Відомо про серйозні пошкодження обласднання ТЕС.
Про це інформує компанія ДТЕК.
"росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — зазначають у компанії.
За інформацією ДТЕК, це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ, теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.
- Протягом всієї ночі Росія масовано атакувала Україну. Під ударом – енергетика у різних регіонах, зокрема західних. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.
- У Київській області поранена одна жінка. В Запоріжжі – 11 людей.