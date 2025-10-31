Двоє мешканців Харківщини постраждали унаслідок російських атак

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади – 56-річна жінка.

Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

8 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), 6 приватних, будинків, 2 господарчі споруди (с. Підсереднє);

У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).

Тимчасово без електропостачання близько 14,5 тисячі абонентів у Лозівській і Сахновщинській громадах. Для 3 тисяч абонентів у м. Лозова застосовуються віялові графіки відключень (по 5 годин). Загалом по області застосовані графіки погодинних відключень у звʼязку з дефіцитом потужності в обʼєднаній енергосистемі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 161 людину. Залишилися 29 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 10 000 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.