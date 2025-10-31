«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Двоє мешканців Харківщини постраждали унаслідок російських атак

Ворог обстріляв 8 населених пунктів. 

Двоє мешканців Харківщини постраждали унаслідок російських атак
Фото: nakypilo.ua

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади – 56-річна жінка.

Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 КАБ;
  • 8 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), 6 приватних, будинків, 2 господарчі споруди (с. Підсереднє);
  • У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).

Тимчасово без електропостачання близько 14,5 тисячі абонентів у Лозівській і Сахновщинській громадах. Для 3 тисяч абонентів у м. Лозова застосовуються віялові графіки відключень (по 5 годин). Загалом по області застосовані графіки погодинних відключень у звʼязку з дефіцитом потужності в обʼєднаній енергосистемі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 161 людину. Залишилися 29 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 10 000 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
