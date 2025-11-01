Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Відновлено рух мостом на трасі Р-69 Київ-Чернігів

Міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення.

Відновлено рух мостом на трасі Р-69 Київ-Чернігів
Відновлено рух мостом на трасі Р-69 Київ-Чернігів
Фото: Сергій Сухомлин

Відновлено рух мостом на трасі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що міст був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення. 

Згодом для легкових автомобілів облаштували понтонну переправу, а великогабаритний транспорт змушений був об’їжджати через сусідні села. Навантаження на цю переправу було величезним, особливо в години пік, коли утворювались затори.

Хоча договір на капітальне відновлення мосту був підписаний ще у 2022 році, взимку 2025 року розпочали підготовку до відбудови. 10 червня стартували активні роботи, а 31 жовтня рух мостом відкрито.

Ширина тротуарів для пішоходів і велосипедистів становить 2,5 метри, облаштовано підходи по 50 метрів з обох боків мосту, встановлено нове перильне та бар’єрне огородження, водовідвід із мосту та підходів організовано в очисні споруди.

Проєкт з відбудови вдалось реалізувати завдяки співфінансуванню з боку UK Export Finance, металоконструкції для споруди також доставляли з Великобританії.
