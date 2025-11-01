Олексій Кулеба повідомив, що соціальна сфера країни наразі підключена до опалення на понад 60%

Цього тижня в Україні стартував опалювальний сезон. Вже перебувають в роботі 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч.

Громади вже у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки. Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його даними, загалом станом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч.

Кулеба провів Штаб з проходження опалювального сезону. Відомство фокусується на стабільній роботі підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, а також забезпечення надійного електроживлення.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування разом із ОВА мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, збільшувати резерви пального для роботи генераторів.