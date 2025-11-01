Сили оборони за добу ліквідували ще 900 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 900 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків та 9 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб
- танків – 11 316 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 137 (+9) од.
- РСЗВ – 1 534 (+1) од.
- засоби ППО – 1 235 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од.
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од.
- спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.
Дані уточнюються.