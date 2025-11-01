Сили оборони за добу ліквідували ще 900 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 142 730 солдатів.

