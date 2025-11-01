Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 900 російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 142 730 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 900 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 900 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків та 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 142 730 (+900) осіб 
  • танків  – 11 316 (+6) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 521 (+2) од.
  • артилерійських систем  – 34 137 (+9) од.
  • РСЗВ  – 1 534 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 235 (+2) од.
  • літаків  – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 76 704 (+349) од.
  • крилаті ракети  – 3 917 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 66 169 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies