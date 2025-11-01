Сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади, є знеструмлення та поранений (оновлено)

Сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

“Росія намагається тиснути на мирних людей. Працюємо над відновленням – залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби”, – написав Григоров.

Він зазначив, що під час збиття ворожих БпЛА поранення отримав 33-річний мешканець громади. Його доставили до лікарні, стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.

Усі служби працюють, щоб область стабільно проходила цей непростий період.

Оновлено. Згодом Григоров повідомив, що після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу.