Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади, є знеструмлення та поранений (оновлено)

Йде робота над відновленням – залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби.

Сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади, є знеструмлення та поранений (оновлено)
Фото: unn.ua

Сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади, повідомив очільник ОВА Олег Григоров. 

“Росія намагається тиснути на мирних людей. Працюємо над відновленням – залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби”, – написав Григоров.

Він зазначив, що під час збиття ворожих БпЛА поранення отримав 33-річний мешканець громади. Його доставили до лікарні, стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.

Усі служби працюють, щоб область стабільно проходила цей непростий період.

Оновлено. Згодом Григоров повідомив, що після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу.
Теми: , ,
