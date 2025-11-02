Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі удари Донецька область знеструмлена

РФ 11 разів обстріляла населені пункти Донеччини.

Через ворожі удари Донецька область знеструмлена
Фото: Вадим Філашкін

Через ворожі удари по інфраструктурі вся Донецька область знеструмлена. Почалися аварійні відключення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", — каже очільник ОВА.

За минулу добу війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

У Покровському районі повідомляється про одну загиблу людину в Мирнограді. У Родинському внаслідок удару загинула ще одна особа, одна людина поранена, зруйновано приватний будинок.

У Краматорському районі зафіксовано численні руйнування: у Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Миколаївці — чотири багатоповерхові будинки та автомобіль. У Слов’янську обстріл пошкодив підприємство, у Дружківці — три приватні будинки та склад. У Костянтинівці загинули двоє людей, ще одна поранена; зруйновано вісім приватних будинків і дві багатоповерхівки.

Фото: Вадим Філашкін

У Бахмутському районі, в Сіверську, загинула ще одна людина, пошкоджено п’ять будинків.

З лінії фронту за добу евакуйовано 185 людей, серед них 47 дітей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies