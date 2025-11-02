Через ворожі удари Донецька область знеструмлена

Через ворожі удари по інфраструктурі вся Донецька область знеструмлена. Почалися аварійні відключення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", — каже очільник ОВА.
За минулу добу війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
У Покровському районі повідомляється про одну загиблу людину в Мирнограді. У Родинському внаслідок удару загинула ще одна особа, одна людина поранена, зруйновано приватний будинок.
У Краматорському районі зафіксовано численні руйнування: у Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Миколаївці — чотири багатоповерхові будинки та автомобіль. У Слов’янську обстріл пошкодив підприємство, у Дружківці — три приватні будинки та склад. У Костянтинівці загинули двоє людей, ще одна поранена; зруйновано вісім приватних будинків і дві багатоповерхівки.
У Бахмутському районі, в Сіверську, загинула ще одна людина, пошкоджено п’ять будинків.
З лінії фронту за добу евакуйовано 185 людей, серед них 47 дітей.