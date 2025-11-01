Росіяни вдарили по Миколаєву балістичною ракетою: є загиблий і поранені

Близько 07:20 ранку російські війська завдали удару по Миколаєву балістичною ракетою, попередньо — «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За попередньою інформацією, загинула одна людина. Ще 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них — дитина, стан якої лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці. Обставини події уточнюються.