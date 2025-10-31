Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби - на Покровському напрямку

Активні бойові дії тривали також на Олександрівському напрямку.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби - на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: 93 ОМБр

Станом на 22:00 31 жовтня відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2339 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких шість – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

Десять штурмових дій відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Наші воїни вже зупинили 10 ворожих атак.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, три мотоцикли, 10 БпЛА; також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка. На даний час три боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнало Покровське.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Залізничне, Солодке, Дорожнянка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч. Ворог завдав авіаудару в районі Микільського.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.
