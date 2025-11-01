Росіяни завдали артилерійського удару по Херсону, є жертва

Російські окупанти завдали удару з артилерії по місту Херсон. Унаслідок обстрілів загинула 46-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 1 листопада близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Травми, несумісні із життям, отримала 46-річна жінка, яка перебувала на вулиці.