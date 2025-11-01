Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росіяни завдали артилерійського удару по Херсону, є жертва

46-річна жінка зазнала смертельних травм.

Росіяни завдали артилерійського удару по Херсону, є жертва
Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали удару з артилерії по місту Херсон. Унаслідок обстрілів загинула 46-річна жінка. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 1 листопада близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Травми, несумісні із життям, отримала 46-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
