Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські дрони вдарили по енергетичній інфраструктурі РФ в Курській і Липецькій областях, також пошкоджений танкер у Туапсе

В Орловській області вибухи на місцевій теплоелектростанції.

Українські дрони вдарили по енергетичній інфраструктурі РФ в Курській і Липецькій областях, також пошкоджений танкер у Туапсе
атака дронів на Туапсе
Фото: Exilenova+

У ніч на 2 листопада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об’єкти Росії. Під ударами опинилися Курська, Липецька, Краснодарська області та місто Орел. Також у Туапсе виникли пожежі, пошкоджений танкер.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, у Курській області в Желєзногорську дрони атакували електропідстанцію 330 кВ. Частина міста залишилася без світла та водопостачання. 

Удар прийшовся поблизу Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату — одного з найбільших промислових підприємств Росії, яке перебуває під санкціями США.

У Липецькій області дрони уразили тягову підстанцію "Усмань" 220 кВ, яка забезпечує електрику для залізничної гілки Липецьк—Воронеж. Внаслідок атаки зафіксовано перебої в русі потягів та постачанні електроенергії.

Водночас у прибережному місті Туапсе (Краснодарський край) місцева влада повідомила про пошкодження танкера та нафтоналивного термінала. За даними оперативного штабу регіону, уламки безпілотників упали на нафтоналивний танкер, після чого виникла пожежа. Екіпаж судна евакуювали, інформації про постраждалих немає. 

На території термінала зафіксовано щонайменше три осередки займання.

Мешканці міста Орел повідомили про атаку невідомих дронів і вибухи в районі місцевої теплоелектростанції. Офіційних коментарів від місцевої влади наразі не надходило.

Російська влада традиційно не коментує масштаби руйнувань, проте місцеві джерела повідомляють про значні проблеми з енергопостачанням у регіоні. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies