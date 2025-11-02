В Орловській області вибухи на місцевій теплоелектростанції.

У ніч на 2 листопада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об’єкти Росії. Під ударами опинилися Курська, Липецька, Краснодарська області та місто Орел. Також у Туапсе виникли пожежі, пошкоджений танкер.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, у Курській області в Желєзногорську дрони атакували електропідстанцію 330 кВ. Частина міста залишилася без світла та водопостачання.

Удар прийшовся поблизу Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату — одного з найбільших промислових підприємств Росії, яке перебуває під санкціями США.

У Липецькій області дрони уразили тягову підстанцію "Усмань" 220 кВ, яка забезпечує електрику для залізничної гілки Липецьк—Воронеж. Внаслідок атаки зафіксовано перебої в русі потягів та постачанні електроенергії.

Водночас у прибережному місті Туапсе (Краснодарський край) місцева влада повідомила про пошкодження танкера та нафтоналивного термінала. За даними оперативного штабу регіону, уламки безпілотників упали на нафтоналивний танкер, після чого виникла пожежа. Екіпаж судна евакуювали, інформації про постраждалих немає.

На території термінала зафіксовано щонайменше три осередки займання.

Мешканці міста Орел повідомили про атаку невідомих дронів і вибухи в районі місцевої теплоелектростанції. Офіційних коментарів від місцевої влади наразі не надходило.

Російська влада традиційно не коментує масштаби руйнувань, проте місцеві джерела повідомляють про значні проблеми з енергопостачанням у регіоні.